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Лідер Китаю відвідає Францію у травні

Сі Цзінпін у Парижі зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном.

Лідер Китаю відвідає Францію у травні
Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у 2023 році
Фото: ЕРА/UPG

На початку травня Сі Цзінпін здійснить свою першу поїздку до Європи після пандемії коронавірусу. За інформацією Politico, китайський лідер відвідає Францію і зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном.

Візит має бути приурочений до 60-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами. Мета зустрічі - поліпшити відносини з західним світом попри "необмежену підтримку" Пекіном Володимира Путіна та його війни проти України.

Також джерела видання стверджують, що Китай хоче наполягти на залученні Росії до майбутніх мирних переговорів у Швейцарії - погрожуючи у випадку відмови бойкотувати цю зустріч. 

 

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