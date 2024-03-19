Лідер Китаю відвідає Францію у травні

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у 2023 році

На початку травня Сі Цзінпін здійснить свою першу поїздку до Європи після пандемії коронавірусу. За інформацією Politico, китайський лідер відвідає Францію і зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном.

Візит має бути приурочений до 60-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами. Мета зустрічі - поліпшити відносини з західним світом попри "необмежену підтримку" Пекіном Володимира Путіна та його війни проти України.

Також джерела видання стверджують, що Китай хоче наполягти на залученні Росії до майбутніх мирних переговорів у Швейцарії - погрожуючи у випадку відмови бойкотувати цю зустріч.