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Британський прем'єр зустрівся з Бараком Обамою

Експрезидент США здійснив "візит ввічливості" на Даунінґ-стріт.

Британський прем'єр зустрівся з Бараком Обамою
Барак Обама на Даунінґ-стріт
Фото: The Guardian

В рамках візиту до Сполученого Королівства з питань свого благодійного фонду експрезидент США Барак Обама завітав на Даунінґ-стріт для неформальної зустрічі з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

За повідомленням The Guardian, "візит ввічливості", як назвав цю подію речник голови уряду, тривав близько години. Політики обговорили низку актуальних тем, серед яких розвиток штучного інтелекту. Ріші Сунак був "радий послухати розповідь про діяльність благодійного фонду Obama Foundation".

До цього востаннє Обама відвідував резиденцію британського прем'єра у 2016 році, коли уряд очолював Девід Кемерон - нині міністр закордонних справ. Цього разу Кемерон не був присутнім під час розмови.

Окрім Сунака, Обама також зустрівся з лідером опозиційної партії лейбористів Кіром Стармером.

  

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