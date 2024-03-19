Вітання від Додіка і засудження від Заходу: як світ реагував на "вибори" Путіна
Вітання від Додіка і засудження від Заходу: як світ реагував на "вибори" Путіна
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Авдіївська призма
Авдіївська призма
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
ГоловнаСвіт

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Грузію

НАТО зацікавлене посилювати співпрацю з Грузією в таких сферах як врегулювання криз, кібербезпека, військова інженерія та безпечний зв’язок.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Грузію
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Грузію, де зустрівся з президенткою Саломе Зурабішвілі та прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

Столтенберг обговорив з лідерами країни підтримку України, зміцнення співпраці Грузії та НАТО та шлях до членства Грузії в альянсі.

Єнс Столтенберг висловив вдячність за "значний внесок" Грузії в НАТО і наголосив, що Південна Осетія та Абхазія є частиною Грузії, хоча російські війська захопили контроль над цими територіями під час російсько-грузинської війни 2008 року.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також генсек НАТО назвав російські спроби організувати вибори в деяких частинах Грузії та України "повністю незаконними". За його словами, переобрання президента Росії Володимира Путіна "явно не було ані вільним, ані чесним".

Крім того, Столтенберг віддав Грузії належне за те, що вона прийняла тисячі українських біженців і надала їм гуманітарну та фінансову допомогу.

НАТО зацікавлене посилювати співпрацю з Грузією в таких сферах як врегулювання криз, кібербезпека, військова інженерія та безпечний зв’язок.

  • З 6 березня у Грузії розпочались міжнародні військові навчання за участю НАТО "Троянський слід". Два тижні збройні сили Грузії, США, країн-членів НАТО та країн-партнерів працюватимуть над покращенням співробітництва та координації.
  • Восени минулого року представники правлячої партії Грузії не голосували в ПАРЄ за резолюцію щодо нелегітимності Путіна. Раніше, у 2022 році, представники правлячої партії Грузії не приєдналися у ПАРЄ до заклику визнати Росію терористичною державою.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies