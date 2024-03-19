Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Грузію

НАТО зацікавлене посилювати співпрацю з Грузією в таких сферах як врегулювання криз, кібербезпека, військова інженерія та безпечний зв’язок.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Грузію, де зустрівся з президенткою Саломе Зурабішвілі та прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

Столтенберг обговорив з лідерами країни підтримку України, зміцнення співпраці Грузії та НАТО та шлях до членства Грузії в альянсі.

Єнс Столтенберг висловив вдячність за "значний внесок" Грузії в НАТО і наголосив, що Південна Осетія та Абхазія є частиною Грузії, хоча російські війська захопили контроль над цими територіями під час російсько-грузинської війни 2008 року.

Також генсек НАТО назвав російські спроби організувати вибори в деяких частинах Грузії та України "повністю незаконними". За його словами, переобрання президента Росії Володимира Путіна "явно не було ані вільним, ані чесним".

Крім того, Столтенберг віддав Грузії належне за те, що вона прийняла тисячі українських біженців і надала їм гуманітарну та фінансову допомогу.

НАТО зацікавлене посилювати співпрацю з Грузією в таких сферах як врегулювання криз, кібербезпека, військова інженерія та безпечний зв’язок.