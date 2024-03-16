"У разі чергової ескалації з боку Росії, ми будемо готові відреагувати", – Макрон про можливість відправки військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на запитання про можливість відправки військ в Україну заявив, що "ми будемо готові відреагувати з метою безпеки України і європейців", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні бути колективно відповідальними. Ми готові до будь-якого виклику, і якщо буде черговий виток ескалації з боку Росії, ми будемо готові відреагувати задля безпеки України і європейців. Але ніколи Франція не буде ініціатором жодної агресії", – сказав президент в інтерв'ю українським медіа.

У відповідь на запитання, чи підніме він слухавку під час дзвінка Путіна, Макрон відповів коротко "так", однак після наголосив, що роль Франції полягає в тому, що Вінстон Черчилль назвав "нервом війни".

"Якщо раптом Путін захоче щось запропонувати, я відповім на телефонний дзвінок... але справжні перемовини щодо закінчення війни мають вести Путін і Зеленський", – заявив президент.

"Наша мета – Росія не повинна перемогти. Але наша мета також – це повернути мир у Європу. Для того, щоб вийти на результат цієї мети, ми не можемо йти шляхом ескалації, тому що нам не потрібна ще одна війна", – сказав Макрон.

Резонансну заяву про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон зробив ще в лютому, і відтоді в європейських столицях не припиняються викликані цими словами дискусії. Більшість країн ЄС уже заявили, що про допомогу Україні їхніми військами навіть мови не може бути, однак деякі країни, як Естонія, не такі категоричні. Прем'єрка Кая Каллас зазначила, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.