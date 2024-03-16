Майже 60 країн ООН засудили "вибори" Путіна на ТОТ

Також держави закликали не визнавати будь-яку зміну РФ статусу Криму, Севастополя, а також Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

55 країн-учасників Організації Об’єднаних Націй підписали спільну заяву, в якій засудили проведення на тимчасово окупованій території України "виборів" Путіна.

Про це повідомили у постійному представництві України при ООН.

"Ми рішуче засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати вибори президента Росії на тимчасово окупованих територіях міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є явним неповагою до принципів суверенітету та територіальної цілісності. Такі вибори не мають чинності за міжнародним правом", – йдеться у заяві.

Заяву підписали 55 держав, а також Європейський союз. Серед тих, хто підтримав документ є члени ЄС, США, Аргентина, Австралія, Грузія, Японія, Молдова, Південна Корея, Велика Британія, Уругвай.

Крім того, у зверненні нагадали про прийняті у 2022 та 2014 роках резолюції, у яких Генасамблея ООН визнала незаконними так звані референдуми у частині Донецької, Херсонської та Луганської областей, Запорізької області України, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь.

Також держави закликали не визнавати будь-яку зміну РФ статусу Криму, Севастополя, а також Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

"Вимагаємо від Російської Федерації утриматися від проведення нелегітимних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Ми повторюємо заклик Генеральної Асамблеї до Російської Федерації припинити агресійну війну проти України та негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у зверненні.