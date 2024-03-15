Андрій Єрмак обговорив підготовку першого Глобального саміту миру з послом Бразилії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з послом Бразилії в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.
Під час зустрічі співрозмовники обговорили підготовку першого Глобального саміту миру. Як заплановано, він відбудеться у Швейцарії.
Крім того, сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема шляхи активізації контактів між Україною та Бразилією на міжурядовому та міжпарламентському рівнях.
Єрмак також розповів послу Бразилії про російський ракетний терор і його трагічні наслідки з численними жертвами. Зокрема, єрмак розповів про нещодавній обстріл, коли російська ракета влучила у житловий будинок в Одесі.
- Раніше Андрій Єрмак і головний радник президента Бразилії обговорили формулу миру. Глава ОП зауважив, що є дискусії з Бразилією щодо того, яким чином досягти миру.
- Єрмак і посол Китаю обговорили українську формулу миру. Також на зустрічі йшлося про підсумки візиту спецпредставника уряду КНР з питань Євразії Лі Хуея.