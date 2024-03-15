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Андрій Єрмак обговорив підготовку першого Глобального саміту миру з послом Бразилії

Крім того, сторони обговорили шляхи активізації контактів між Україною та Бразилією.

Андрій Єрмак обговорив підготовку першого Глобального саміту миру з послом Бразилії
Андрій Єрмак та Нортон де Андраде Мелло Рапеста
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з послом Бразилії в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили підготовку першого Глобального саміту миру. Як заплановано, він відбудеться у Швейцарії.

Крім того, сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема шляхи активізації контактів між Україною та Бразилією на міжурядовому та міжпарламентському рівнях.

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Єрмак також розповів послу Бразилії про російський ракетний терор і його трагічні наслідки з численними жертвами. Зокрема, єрмак розповів про нещодавній обстріл, коли російська ракета влучила у житловий будинок в Одесі.

  • Раніше Андрій Єрмак і головний радник президента Бразилії обговорили формулу миру. Глава ОП зауважив, що є дискусії з Бразилією щодо того, яким чином досягти миру.
  • Єрмак і посол Китаю обговорили українську формулу миру. Також на зустрічі йшлося про підсумки візиту спецпредставника уряду КНР з питань Євразії Лі Хуея.
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