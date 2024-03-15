Андрій Єрмак обговорив підготовку першого Глобального саміту миру з послом Бразилії

Крім того, сторони обговорили шляхи активізації контактів між Україною та Бразилією.

Андрій Єрмак та Нортон де Андраде Мелло Рапеста

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з послом Бразилії в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили підготовку першого Глобального саміту миру. Як заплановано, він відбудеться у Швейцарії.

Крім того, сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема шляхи активізації контактів між Україною та Бразилією на міжурядовому та міжпарламентському рівнях.

Єрмак також розповів послу Бразилії про російський ракетний терор і його трагічні наслідки з численними жертвами. Зокрема, єрмак розповів про нещодавній обстріл, коли російська ракета влучила у житловий будинок в Одесі.