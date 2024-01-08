Єрмак і головний радник президента Бразилії обговорили формулу миру

Глава ОПУ зауважив, що є дискусії з Бразилією щодо того, яким чином досягти миру.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником президента Бразилії Селсо Аморімом.

Про це йдеться в дописі Єрмака у телеграмі.

Глава ОПУ поінформував Аморіма про нещодавні російські масовані ракетні обстріли України і потерпілих від цих атак.

Також ішлося про підготовку до нової зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули миру, яка відбудеться у Давосі.

"Мета – закінчити війну та досягти миру. Ми маємо дискусії щодо того, як досягти цієї мети, але Бразилія – країна, яка поважає міжнародне право та Статут ООН. Важливо продовжувати діалог, щоб знайти рішення", - зауважив Єрмак.