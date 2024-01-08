Єрмак і головний радник президента Бразилії обговорили формулу миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником президента Бразилії Селсо Аморімом.
Про це йдеться в дописі Єрмака у телеграмі.
Глава ОПУ поінформував Аморіма про нещодавні російські масовані ракетні обстріли України і потерпілих від цих атак.
Також ішлося про підготовку до нової зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули миру, яка відбудеться у Давосі.
"Мета – закінчити війну та досягти миру. Ми маємо дискусії щодо того, як досягти цієї мети, але Бразилія – країна, яка поважає міжнародне право та Статут ООН. Важливо продовжувати діалог, щоб знайти рішення", - зауважив Єрмак.
- Минулого місяця стало відомо, що президент Бразилії Лула да Сілва планує запросити на саміт "Групи двадцяти" російського диктатора Володимира Путіна. До речі, саме Бразилія з 1 грудня очолює G20.
- Восени Володимир Зеленський на полях Генеральної асамблеї ООН уперше зустрівся із Сілвою. Перемовини він назвав відвертими і конструктивними.