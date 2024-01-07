Зеленський провів нараду з Кулебою та Умєровим щодо вступу до ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу нараду щодо цьогорічних планів у відносинах із партнерами у Євросоюзі та в НАТО.
Про це йдеться у його сьогоднішньому зверненні.
“Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання”, − зазначив він.
Серед інших у нараді взяли участь глава уряду Денис Шмигаль, профільна віцепремʼєр-міністерка Ольга Стефанішина, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр оборони Рустем Умєрова.
Серед пріоритетів – повна реалізація рішення про початок переговорів про вступ до євроблоку і підготовка переговорної рамки із Євросоюзом.
“...а також виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильніше”, − додав Зеленський.
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