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Зеленський провів нараду з Кулебою та Умєровим щодо вступу до ЄС

Учасники наради обговорили цьогорічні плани у відносинах із партнерами у Євросоюзі та в НАТО.

Зеленський провів нараду з Кулебою та Умєровим щодо вступу до ЄС
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу нараду щодо цьогорічних планів у відносинах із партнерами у Євросоюзі та в НАТО. 

Про це йдеться у його сьогоднішньому зверненні.

“Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання”, − зазначив він.

Серед інших у нараді взяли участь глава уряду Денис Шмигаль, профільна віцепремʼєр-міністерка Ольга Стефанішина, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр оборони Рустем Умєрова

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Серед пріоритетів – повна реалізація рішення про початок переговорів про вступ до євроблоку і підготовка переговорної рамки із Євросоюзом.

“...а також виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильніше”, − додав Зеленський.

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