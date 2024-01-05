Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова (доповнено)
Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова (доповнено)
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
Російські хакери місяцями були у системі "Київстару", – Reuters
Російські хакери місяцями були у системі "Київстару", – Reuters
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Королівська щедрість Норвегії
Королівська щедрість Норвегії
На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди
На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
ГоловнаПолітика

Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Зеленський попросив сприяння Туреччини в питанні звільнення незаконно утримуваних Росією політичних в’язнів, кримських татар і повернення викрадених дітей.

Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Президенти України і Туреччини, Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган, провели телефонну розмову.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Співрозмовники приділили багато уваги безпеці в Чорному морі. Володимир Зеленський заявив, що попри спроби Росії зірвати мирне судноплавство Україна залишається гарантом глобальної продовольчої стабільності, а після запуску альтернативного “зернового коридору” ним пройшло понад 14 мільйонів тонн вантажів”, - йдеться у повідомленні.

Також президент України наголосив, що Україна готова працювати над покращенням безпекової ситуації в Чорному морі, вітає зусилля Туреччини, Болгарії та Румунії щодо протимінної діяльності та готова долучитися до них.

Підписуйтесь на наш Google News

Володимир Зеленський запросив Туреччину відправити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав. Також президент запросив Туреччину взяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

Крім того, Зеленський попросив сприяння Туреччини в питанні звільнення незаконно утримуваних Росією політичних в’язнів, кримських татар і повернення викрадених дітей.

Також лідери країн домовилися про проведення найближчим часом у Туреччині форуму з відбудови України. Президенти домовилися продовжити контакти між країнами на різних рівнях для посилення взаємодії у високотехнологічній сфері, зокрема щодо створення спільних оборонних підприємств та спільного виробництва оборонної продукції. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies