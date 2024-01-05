Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Зеленський попросив сприяння Туреччини в питанні звільнення незаконно утримуваних Росією політичних в’язнів, кримських татар і повернення викрадених дітей.

Президенти України і Туреччини, Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган, провели телефонну розмову.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Співрозмовники приділили багато уваги безпеці в Чорному морі. Володимир Зеленський заявив, що попри спроби Росії зірвати мирне судноплавство Україна залишається гарантом глобальної продовольчої стабільності, а після запуску альтернативного “зернового коридору” ним пройшло понад 14 мільйонів тонн вантажів”, - йдеться у повідомленні.

Також президент України наголосив, що Україна готова працювати над покращенням безпекової ситуації в Чорному морі, вітає зусилля Туреччини, Болгарії та Румунії щодо протимінної діяльності та готова долучитися до них.

Володимир Зеленський запросив Туреччину відправити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав. Також президент запросив Туреччину взяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

Крім того, Зеленський попросив сприяння Туреччини в питанні звільнення незаконно утримуваних Росією політичних в’язнів, кримських татар і повернення викрадених дітей.

Також лідери країн домовилися про проведення найближчим часом у Туреччині форуму з відбудови України. Президенти домовилися продовжити контакти між країнами на різних рівнях для посилення взаємодії у високотехнологічній сфері, зокрема щодо створення спільних оборонних підприємств та спільного виробництва оборонної продукції.