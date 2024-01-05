“Ніщо не вплине на довготермінову допомогу Україні”, – спецпредставник Макрона

Французьке керівництво вважає, що Європа має думати стратегічно і більше бюджету виділяти на військові пріоритети.

Спеціальний представник президента Франції Емманюеля Макрона з питань економічної допомоги та відновлення України П’єр Ельброн заявив, що ніщо не вплине на довготермінову допомогу Україні.

Про це П’єр Ельброн розповів у інтерв’ю LB.ua.

“Ми живемо у світі геополітичних струсів у багатьох регіонах. Президент Макрон і міністр європейських і закордонних справ чітко дали зрозуміти: ніщо не вплине на довготермінову допомогу Україні. Ми мислимо на кілька років уперед і пропонуємо підтримку в економічному й політичному планах. Саме з огляду на цю перспективу працюємо з нашими європейськими партнерами”, – сказав Ельброн.

Він зазначив, що Європа має думати стратегічно, більше бюджету виділяти на військові пріоритети — щоб наші амбіції реалізувалися не лише в Україні, а й в інших регіонах світу. Щоб не було ситуації, за якої для того, щоб передати зброю Україні, її потрібно забрати в інших партнерів, бо для всіх недостатньо. Європі потрібне таке оборонне виробництво, щоб мати можливість упоратися з кількома регіональними кризами одночасно.

Також П’єр Ельброн повідомив, що Франція систематично працюємо з українською владою.

“Я буваю в Україні як мінімум що два місяці, зустрічаюся з повним складом Кабінету Міністрів. З одного боку, є короткотермінова перспектива з проєктами розвитку водопостачання, енергетики, розмінування, системи охорони здоров’я, зокрема ментального здоров’я. У довготерміновій перспективі — транспортна система, високі технології. Потрібно проаналізувати й зіставити українську експертизу з експертною оцінкою країн ЄС. Українська індустрія та сфера послуг будуть з часом інтегровані в Євросоюз, як це сталося з країнами Центральної Європи”, – запевнив спецпредставник Макрона.