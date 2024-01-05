Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було

Політик вважає, що державницьке значення усього, що в ті дні відбулося на Фанарі – сьогодні зрозуміли навіть найзатятіші скептики.

Народний депутат, п'ятий президент Петро Порошенко у пʼяту річницю підписання Томоса нагадав, що робота над створенням автокефальної помісної Православної Церкви України почалася значно раніше.

Діалог із Вселенським престолом щодо Томосу почали ще в 2015. Про це йдеться у повідомленні партії "Євросолідарність" з посиланням на соцмережі нардепа.

"Пʼять років тому Господь явив нам справжнє Різдвяне диво. Томос про автокефалію Православної Церкви України було підписано. Ми довго йшли, щоб отримати Томос. Ще у 2015 році наша команда розпочала діалог зі Вселенським престолом. Це були роки плідних переговорів. Держава і влада тоді зробили все, що могли і зобовʼязані були робити, щоб цей день відбувся", – написав Порошенко у соцмережах.

Політик вважає, що державницьке значення усього, що в ті дні відбулося на Фанарі – сьогодні зрозуміли навіть найзатятіші скептики.

"І вже ніхто не посміє сказати: для чого це все було? Світове православ’я – це сузірʼя незалежних та рівних Церков. І нарешті в цьому сузірʼї засяяла українська зірка", – сказав він.

Порошенко подякував Вселенському Патріарху за Його любов до України.

"Окрема вдячність Митрополиту Епіфанію, що у такий складний, зранений війною час, забезпечує єдність та множить силу Православної Церкви України. І велика вдячність Господу, бо без Його промислу цього б не сталося!" – сказав він.