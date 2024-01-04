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"Міжнародне співтовариство має об’єднатися, щоб виключити Росію з Радбезу ООН", – Лубінець

Омбудсман заявив, що ООН має засудити напади на українські мирні населені пункти та притягнути до відповідальності винних.

"Міжнародне співтовариство має об’єднатися, щоб виключити Росію з Радбезу ООН", – Лубінець
Фото: facebook/Офіс Омбудсмана України

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із закликом засудити масовані атаки росіян на українські населені пункти. 

"Нагадав про цілком очевидні речі: обстріли окупантами громадянської інфраструктури в Україні порушують не лише міжнародне право, а й фундаментальні засади гуманності та миру, за які виступає ООН", – написав  омбудсман

На думку Лубінця, міжнародне співтовариство має об'єднатися, щоб виключити Росію з Радбезу ООН. 

"Окупантові ні з моральної, ні з правової точки зору там не місце", – заявив він. 

Також додав, що ООН має засудити напади на українські мирні населені пункти та притягнути до винних. 

Він зазначив, що нові атаки окупантів по мирному населенню, чисельні злочини – це наслідки безкарності.

  • Наприкінці грудня Україна закликала скликати екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку Росії. До звернення нашої держави приєдналися ще три десятки держав-членів ООН.
  • Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що постійні члени Ради Безпеки ООН не готові не лише до практичних кроків щодо позбавлення Російської Федерації всіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему.
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