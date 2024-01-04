"Міжнародне співтовариство має об’єднатися, щоб виключити Росію з Радбезу ООН", – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із закликом засудити масовані атаки росіян на українські населені пункти.
"Нагадав про цілком очевидні речі: обстріли окупантами громадянської інфраструктури в Україні порушують не лише міжнародне право, а й фундаментальні засади гуманності та миру, за які виступає ООН", – написав омбудсман .
На думку Лубінця, міжнародне співтовариство має об'єднатися, щоб виключити Росію з Радбезу ООН.
"Окупантові ні з моральної, ні з правової точки зору там не місце", – заявив він.
Також додав, що ООН має засудити напади на українські мирні населені пункти та притягнути до винних.
Він зазначив, що нові атаки окупантів по мирному населенню, чисельні злочини – це наслідки безкарності.
- Наприкінці грудня Україна закликала скликати екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку Росії. До звернення нашої держави приєдналися ще три десятки держав-членів ООН.
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що постійні члени Ради Безпеки ООН не готові не лише до практичних кроків щодо позбавлення Російської Федерації всіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему.