"Міжнародне співтовариство має об’єднатися, щоб виключити Росію з Радбезу ООН", – Лубінець

Омбудсман заявив, що ООН має засудити напади на українські мирні населені пункти та притягнути до відповідальності винних.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із закликом засудити масовані атаки росіян на українські населені пункти.

"Нагадав про цілком очевидні речі: обстріли окупантами громадянської інфраструктури в Україні порушують не лише міжнародне право, а й фундаментальні засади гуманності та миру, за які виступає ООН", – написав омбудсман .

На думку Лубінця, міжнародне співтовариство має об'єднатися, щоб виключити Росію з Радбезу ООН.

"Окупантові ні з моральної, ні з правової точки зору там не місце", – заявив він.

Також додав, що ООН має засудити напади на українські мирні населені пункти та притягнути до винних.

Він зазначив, що нові атаки окупантів по мирному населенню, чисельні злочини – це наслідки безкарності.