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На Херсонському напрямку росіяни провели дев'ять безуспішних штурмових дій

Захисники продовжують утримувати зайняті позиції. 

На Херсонському напрямку росіяни провели дев'ять безуспішних штурмових дій
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Захисники відбили 13 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 – у районах Сєвєрного, Первомайського і Невельського.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки, де захисники відбили 14 атак. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Запорізькому захисники відбили одну атаку росіян в районі Роботиного.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з зайнятих позицій", – сказав Ковальов.

Протягом доби ворог здійснив дев'ять безуспішних штурмових дій.

На Куп'янському напрямку захисники відбили три атаки в районах Синьківки та східніше Петропавлівки. На Бахмутському захисники відбили чотири атаки ворога в районах Богданівки, та Андріївки.

Протягом доби було 58 бойових зіткнень, росіяни завдали семи ракетних і 58 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів із ракетних систем залпового вогню. 

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