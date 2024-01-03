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Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранення отримав цивільний

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів області.

Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранення отримав цивільний
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 3 січня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 184 вибухи.  

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Зокрема, внаслідок обстрілів Великописарівської громади з артилерії та мінометів поранення отримала цивільна особа.

Білопільську громаду окупаційні війська атакували з САУ, РСЗВ, міномету та гранатометів. 

По Миропільській, Хотінській, Свеській, Краснопільській, Юнаківській, Середино-Будській та Глухівській громадам росіяни били з мінометів.

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