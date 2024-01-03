Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранення отримав цивільний

Сьогодні, 3 січня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 184 вибухи.
Зокрема, внаслідок обстрілів Великописарівської громади з артилерії та мінометів поранення отримала цивільна особа.
Білопільську громаду окупаційні війська атакували з САУ, РСЗВ, міномету та гранатометів.
По Миропільській, Хотінській, Свеській, Краснопільській, Юнаківській, Середино-Будській та Глухівській громадам росіяни били з мінометів.