Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранення отримав цивільний

По Миропільській, Хотінській, Свеській, Краснопільській, Юнаківській, Середино-Будській та Глухівській громадам росіяни били з мінометів.

Білопільську громаду окупаційні війська атакували з САУ, РСЗВ, міномету та гранатометів.

Зокрема, внаслідок обстрілів Великописарівської громади з артилерії та мінометів поранення отримала цивільна особа.

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 184 вибухи.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

Сьогодні, 3 січня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies