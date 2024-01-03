​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
ГоловнаСуспільствоПодії

Прикордонники зупинили підозрюваних в укладанні фіктивного шлюбу для вивезення чоловіка з України

Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.

Прикордонники зупинили підозрюваних в укладанні фіктивного шлюбу для вивезення чоловіка з України
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

Працівники Держприкордонслужби України (ДПСУ) зупинили на кордоні “молодят” через підозру в укладанні фіктивного шлюбу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Аби виїхати за кордон, 44-річний чоловік заключив фіктивний шлюб з 57-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Молодята” обрали для виїзду у Польщу пункт пропуску “Краківець”. Там вони надали свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки як підставу для виїзду. 

Втім, під час додаткової перевірки “подружжя” визнало, що шлюб уклали за розрахунком. 

Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies