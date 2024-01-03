Прикордонники зупинили підозрюваних в укладанні фіктивного шлюбу для вивезення чоловіка з України

Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.

Працівники Держприкордонслужби України (ДПСУ) зупинили на кордоні “молодят” через підозру в укладанні фіктивного шлюбу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Аби виїхати за кордон, 44-річний чоловік заключив фіктивний шлюб з 57-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи”, - йдеться у повідомленні.

“Молодята” обрали для виїзду у Польщу пункт пропуску “Краківець”. Там вони надали свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки як підставу для виїзду.

Втім, під час додаткової перевірки “подружжя” визнало, що шлюб уклали за розрахунком.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.