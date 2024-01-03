ДБР затримало на хабарі у 5000 доларів начальника сектору одного з правоохоронних органів на Волині

На Волині працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали на хабарі начальника сектору одного з правоохоронних органів. Він вимагав від підприємця 5 тисяч доларів за приховування сумнівної оборудки.

"До правоохоронця, який розслідує випадки незаконного заволодіння транспортними засобами, із заявою звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що брокерська компанія продала їй крадене авто", – повідомили у ДБР.

Під час реєстрації автомобіля зʼясувалось, що на двигуні перебиті номери.

Правоохоронець вирішив заробити на цій історії і запропонував представникові брокерської фірми заплатити йому 5 тисяч доларів США за невжиття відповідних заходів. У разі відмови погрожував скерувати зібрані матеріали до органу досудового розслідування для відкриття кримінального провадження.

Фото: ДБР

Чоловіка затримали у Луцьку 27 грудня у Луцьку під час отримання хабаря. Йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Поки що підозрюваний знаходиться під нічним домашнім арештом. Також він відсторонений від виконання обовʼязків.