У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
ГоловнаСуспільствоЖиття

ДБР затримало на хабарі у 5000 доларів начальника сектору одного з правоохоронних органів на Волині

Чоловік вимагав гроші за невідкриття кримінального провадження. 

ДБР затримало на хабарі у 5000 доларів начальника сектору одного з правоохоронних органів на Волині
Фото: ДБР

На Волині працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали на хабарі начальника сектору одного з правоохоронних органів. Він вимагав від підприємця 5 тисяч доларів за приховування сумнівної оборудки.

"До правоохоронця, який розслідує випадки незаконного заволодіння транспортними засобами, із заявою звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що брокерська компанія продала їй крадене авто", – повідомили у ДБР.

Під час реєстрації автомобіля зʼясувалось, що на двигуні перебиті номери. 

Правоохоронець вирішив заробити на цій історії і запропонував представникові брокерської фірми заплатити йому 5 тисяч доларів США за невжиття відповідних заходів. У разі відмови погрожував скерувати зібрані матеріали до органу досудового розслідування для відкриття кримінального провадження.

Фото: ДБР

Чоловіка затримали у Луцьку 27 грудня у Луцьку під час отримання хабаря. Йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Поки що підозрюваний знаходиться під нічним домашнім арештом. Також він відсторонений від виконання обовʼязків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies