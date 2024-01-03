Американського сенатора Менендеса обвинуватили в отриманні подарунків від Катару

Американському сенатору Бобу Менендесу пред’явили нове федеральне обвинувачення в отриманні хабарів від Катару у 2021-2023 роках, зокрема під час перебування на посаді голови сенатського комітету з міжнародних відносин.
Про це пише BBC.
Адвокат сенатора від штату Нью-Джерсі заявив, що звинувачення міністерства юстиції є “безпідставними” та “дивними припущеннями”.
В обвинувальному висновку, оприлюдненому у вівторок, стверджується, що сенатор приймав подарунки, зокрема квитки на автоперегони, в обмін на коментарі на користь уряд Катару. У справі фігурують три бізнесмени з Нью-Джерсі.
Стверджується, що Мемендес, серед іншого, допомагав таким чином магнату нерухомості Фреду Дайбесу забезпечити інвестиції.
Прокурори розповідають, що після знайомства Дайбеса з інвестором, який є членом королівської родини Катару, Менендес “зробив кілька публічних заяв на підтримку уряду Катару” і передав бізнесмену схвальні пресрелізи. Приблизно через місяць сенатор і Дайбес відвідали захід у Нью-Йорку, організований урядом Катару. Кілька днів потому, згідно з обвинуваченням, Дайбс надіслав сенаторові фотографії годинників вартістю від 9990 до 23 990 доларів США, запитавши: “Як щодо одного з таких?”.
У 2022 році перед зустріччю з Дайбесом і катарським інвестором у Лондоні Менендес нібито написав їм обом: "Вітаю, як я розумію, мій друг збирається відвідати вас 15 числа місяця. Я сподіваюся, що це призведе до сприятливої та взаємовигідної угоди, яку ви обидва обговорювали".
Згідно з обвинуваченням, серед вигод, отриманих Менендесом від катарців, були квитки на Гран-прі Формули-1 у Маямі.
Також стверджується, що якось після повернення з поїздки до Катару та Єгипту сенатора в аеропорту зустрів водій Дайбеса. Менендес нібито тоді шукав в Інтернеті "скільки коштує один кілограм золота".
Нові обвинувачення включають також подробиці злочинів, у яких звинувачують дружину сенатора Надін Менендес. Зокрема, йдеться про вище згадану схему хабарництва.
70-річний сенатор заперечує будь-які правопорушення.
- Менендес у жовтні відкинув звинувачення у тому, що він діяв як незаконний агент Єгипту. Його після цього закликали піти у відставку, зокема однопартійці, але Мендес відмовляється це робити.