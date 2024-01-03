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Американського сенатора Менендеса обвинуватили в отриманні подарунків від Катару

Сенатор, зокрема, отримав квитки на автоперегони в обмін на коментарі на користь уряд Катару. 

Американського сенатора Менендеса обвинуватили в отриманні подарунків від Катару
Фото: EPA/UPG

Американському сенатору Бобу Менендесу пред’явили нове федеральне обвинувачення в отриманні хабарів від Катару у 2021-2023 роках, зокрема під час перебування на посаді голови сенатського комітету з міжнародних відносин.

Про це пише BBC.

Адвокат сенатора від штату Нью-Джерсі заявив, що звинувачення міністерства юстиції є “безпідставними” та “дивними припущеннями”.

В обвинувальному висновку, оприлюдненому у вівторок, стверджується, що сенатор приймав подарунки, зокрема квитки на автоперегони, в обмін на коментарі на користь уряд Катару. У справі фігурують три бізнесмени з Нью-Джерсі. 

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Стверджується, що Мемендес, серед іншого, допомагав таким чином магнату нерухомості Фреду Дайбесу забезпечити інвестиції.

Прокурори розповідають, що після знайомства Дайбеса з інвестором, який є членом королівської родини Катару, Менендес “зробив кілька публічних заяв на підтримку уряду Катару” і передав бізнесмену схвальні пресрелізи. Приблизно через місяць сенатор і Дайбес відвідали захід у Нью-Йорку, організований урядом Катару. Кілька днів потому, згідно з обвинуваченням, Дайбс надіслав сенаторові фотографії годинників вартістю від 9990 до 23 990 доларів США, запитавши: “Як щодо одного з таких?”.

У 2022 році перед зустріччю з Дайбесом і катарським інвестором у Лондоні Менендес нібито написав їм обом: "Вітаю, як я розумію, мій друг збирається відвідати вас 15 числа місяця. Я сподіваюся, що це призведе до сприятливої та взаємовигідної угоди, яку ви обидва обговорювали".

Згідно з обвинуваченням, серед вигод, отриманих Менендесом від катарців, були квитки на Гран-прі Формули-1 у Маямі.

Також стверджується, що якось після повернення з поїздки до Катару та Єгипту сенатора в аеропорту зустрів водій Дайбеса. Менендес нібито тоді шукав в Інтернеті "скільки коштує один кілограм золота".

Нові обвинувачення включають також подробиці злочинів, у яких звинувачують дружину сенатора Надін Менендес. Зокрема, йдеться про вище згадану схему хабарництва.

70-річний сенатор заперечує будь-які правопорушення.

  • Менендес у жовтні відкинув звинувачення у тому, що він діяв як незаконний агент Єгипту. Його після цього закликали піти у відставку, зокема однопартійці, але Мендес відмовляється це робити.
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