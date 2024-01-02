Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
ГоловнаСвіт

Голови дипломатії США та Великої Британії обговорили допомогу Україні

Також Блінкен та Кемерон обговорили конфлікт Ізраїлю з ХАМАС та протидію хуситам.

Голови дипломатії США та Великої Британії обговорили допомогу Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з заключною промовою після засідання Ради Україна-НАТО ,Брюссель, Бельгія, 29 лис
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

Сторони обговорили, зокрема, продовження зусиль США та Великої Британії, щоб допомогти Україні захистити себе від агресії Росії.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також Блінкен та Кемерон обговорили конфлікт Ізраїлю та ХАМАС, включно з необхідністю покращити захист цивільного населення та доставку гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.

Голови дипломатії США та Великобританії також обговорили протистояння підтримуваним Іраном нападам хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies