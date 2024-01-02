Голови дипломатії США та Великої Британії обговорили допомогу Україні

Також Блінкен та Кемерон обговорили конфлікт Ізраїлю з ХАМАС та протидію хуситам.

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з заключною промовою після засідання Ради Україна-НАТО ,Брюссель, Бельгія, 29 лис

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

Сторони обговорили, зокрема, продовження зусиль США та Великої Британії, щоб допомогти Україні захистити себе від агресії Росії.

Також Блінкен та Кемерон обговорили конфлікт Ізраїлю та ХАМАС, включно з необхідністю покращити захист цивільного населення та доставку гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.

Голови дипломатії США та Великобританії також обговорили протистояння підтримуваним Іраном нападам хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.