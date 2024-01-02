Постачання російського газу до Європи торік скоротилося на понад 55%

У 2023 році постачання природного газу до Європи російським "Газпромом" скоротилося на 55,6% - до 28,3 млрд кубометрів передає Reuters.

Ці розрахунки зробили на основі даних європейської газотранспортної групи Entsog та щоденних звітів «Газпрому» про транзит газу через Україну. Цифри показали, що середньодобовий трубопровідний експорт російського блакитного палива до Європи знизився до 77,6 млн кубометрів (млн кубометрів) у 2023 році зі 174, 8 млн кубометрів у 2022 році.

Загалом у 2022 році Росія поставила до Європи за різними маршрутами близько 63,8 млрд куб. м газу.

Експорт російського газу до Європи, що раніше був її основним експортним ринком, різко скоротився через політичні наслідки війни в Україні. До вторгнення, наприклад, на піку у 2018-2019 роках річний обсяг постачань становив 175-180 млрд кубометрів.

Яка ситуація зі споживанням російського газу у Європі