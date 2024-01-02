​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 30 поранених, загинули двоє (доповнено)
Що подивитися: 9 серіалів січня
Що подивитися: 9 серіалів січня
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
ГоловнаСвіт

Президент Латвії закликав союзників надати Києву більше допомоги

Едгарс Рінкевичс закликав Захід діяти негайно.

Президент Латвії закликав союзників надати Києву більше допомоги
Едгарс Рінкевичс
Фото: facebook.com

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у мережі "Х" відреагував на ранковий ракетний обстріл по Києву та закликав західних союзників не зволікати та діяти негайно щодо підтримки України.

Латвійський президент наголосив, що Україна потребує більшої підтримки.

"Новорічні святкування закінчилися, і Захід повинен бути серйозним і діяти негайно", – підкреслив  Рінкевичс.

Також, глава Латвії відзначив роботу української ППО.

  • Раніше президент Литви закликав західних партнерів надати українцям більше систем протиповітряної оборони. А посол України в США Бріджит Брінкс що дуже важливо підтримати Україну зараз, аби зупинити Путіна.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies