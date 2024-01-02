Президент Латвії закликав союзників надати Києву більше допомоги

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у мережі "Х" відреагував на ранковий ракетний обстріл по Києву та закликав західних союзників не зволікати та діяти негайно щодо підтримки України.

Латвійський президент наголосив, що Україна потребує більшої підтримки.

"Новорічні святкування закінчилися, і Захід повинен бути серйозним і діяти негайно", – підкреслив Рінкевичс.

Another set of brutal Russian air strikes against Kyiv this morning, innocent civilians again being victims of the Russian terrorism. Ukrainian air defense works well but Ukraine must get more help. New Year’s celebrations are over and the West must get serious and act now — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 2, 2024

Також, глава Латвії відзначив роботу української ППО.