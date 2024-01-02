Генсек Ради Європи: ​Навмисні обстріли Росією цивільних об'єктів - це воєнний злочин

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила чергову масовану атаку Росії на Україну, яка відбулася зранку 2 січня.

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Безперервні атаки Росії проти України є неприйнятними. Навмисні обстріли цивільних осіб або цивільних об'єктів є воєнними злочинами і серйозними порушеннями міжнародного права Ради Європи", - написала Пейчинович-Бурич.