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Генсек Ради Європи: ​Навмисні обстріли Росією цивільних об'єктів - це воєнний злочин

Марія Пейчинович-Бурич засудила чергову масовану атаку на Україну.

Генсек Ради Європи: ​Навмисні обстріли Росією цивільних об'єктів - це воєнний злочин
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила чергову масовану атаку Росії на Україну, яка відбулася зранку 2 січня.

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Безперервні атаки Росії проти України є неприйнятними. Навмисні обстріли цивільних осіб або цивільних об'єктів є воєнними злочинами і серйозними порушеннями міжнародного права Ради Європи", - написала Пейчинович-Бурич.

  • Сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
  • У Київській області внаслідок атаки загинули двоє, 16 поранені. У Вишневому пошкоджено багатоповерхівки.
  • Раніше компанія ДТЕК повідомила, що на Київщині після обстрілів відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах. Також перебої з електрикою в п'ятьох районах столиці. Крім того, у столиці у деяких районах припинилось постачання води.

    Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав країни-партнери прискорити постачання Україні систем ППО та далекобійних ракет.

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