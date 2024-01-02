Санду: ​Безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українцями свого суверенітету і народу

Президентка Молдови Мая Санду після серії нових ракетник атак Росії на українські міста наголосила на вирішальності безперервної міжнародної підтримки України.
Про це вона написала в своєму Twitter (Х).
"На початку 2024 року жорстокі атаки Росії на українські міста продовжуються, спричиняючи смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України", – зазначила Санду.
Вона наголосила, що безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українцями свого суверенітету і народу.
29 грудня, після нічної атаки Росії, Санду закликала посилити українську ППО.
- Уночі 2 січня російська армія повторила масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Основним напрямком удару став Київ. Станом на 12:45 відомо про двох загиблих у столиці. Більше 40 людей постраждали.
Також відомо про двох загиблих у Київській області і однієї - в Харкові.