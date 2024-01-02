Санду: ​Безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українцями свого суверенітету і народу

"Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України".

Президентка Молдови Мая Санду після серії нових ракетник атак Росії на українські міста наголосила на вирішальності безперервної міжнародної підтримки України.

Про це вона написала в своєму Twitter (Х).

"На початку 2024 року жорстокі атаки Росії на українські міста продовжуються, спричиняючи смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України", – зазначила Санду.

Вона наголосила, що безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українцями свого суверенітету і народу.

29 грудня, після нічної атаки Росії, Санду закликала посилити українську ППО.