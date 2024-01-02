Щонайменше 48 людей загинули внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,6, який стався 1 січня в префектурі Ісікава центральної Японії, пише Reuters.

Хвилі цунамі зійшли на західне узбережжя Японії, змітаючи машини та будинки у воду.

Команди рятувальників намагалися сьогодні дістатися до ізольованих районів, де були повалені будівлі та зруйновані дороги. Десятки тисяч будівників залишилися без електроенергії.

До місця землетрусу на півострові Ното направили рятувальний екіпаж із 3000 військовослужбовців, пожежників і поліцейських.

“Пошук і порятунок постраждалих від землетрусу − це боротьба з часом”, − заявив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда.

У районі призупинили рух потягів та скасували низку авіарейсів. Понад 500 пасажирів застрягли в аеропорту Ното, який закрився через тріщини на злітно-посадковій смузі і під’їзній дорозі, а також пошкодження будівлі терміналу.

У Сузу, прибережному містечку з понад 5000 будинками поблизу епіцентру землетрусу, негода могла зруйнувати 20% з них. “Ситуація катастрофічна”, − заявив мер міста Масухіро Ізумія.

Влада підтвердила 48 смертей, усі в префектурі Ісікава, ще десятки осіб постраждали. Пошуки жертв тривають.

Фото: EPA/UPG

Згідно з даними Японського метеорологічного агентства, з моменту першого землетрусу в понеділок було зафіксовано близько 200 підземних поштовхів, які передбачають нові сильні поштовхи найближчими днями.