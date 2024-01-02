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Землетрус в Японії забрав щонайменше 48 життів, пошуки жертв тривають

Найближчими днями очікують нові сильні поштовхи.

Землетрус в Японії забрав щонайменше 48 життів, пошуки жертв тривають
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 48 людей загинули внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,6, який стався 1 січня в префектурі Ісікава центральної Японії, пише Reuters.

Хвилі цунамі зійшли на західне узбережжя Японії, змітаючи машини та будинки у воду.

Команди рятувальників намагалися сьогодні дістатися до ізольованих районів, де були повалені будівлі та зруйновані дороги. Десятки тисяч будівників залишилися без електроенергії.

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До місця землетрусу на півострові Ното направили рятувальний екіпаж із 3000 військовослужбовців, пожежників і поліцейських.

“Пошук і порятунок постраждалих від землетрусу − це боротьба з часом”, − заявив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда.

У районі призупинили рух потягів та скасували низку авіарейсів. Понад 500 пасажирів застрягли в аеропорту Ното, який закрився через тріщини на злітно-посадковій смузі і під’їзній дорозі, а також пошкодження будівлі терміналу.

У Сузу, прибережному містечку з понад 5000 будинками поблизу епіцентру землетрусу, негода могла зруйнувати 20% з них. “Ситуація катастрофічна”, − заявив мер міста Масухіро Ізумія.

Влада підтвердила 48 смертей, усі в префектурі Ісікава, ще десятки осіб постраждали. Пошуки жертв тривають.

Фото: EPA/UPG

Згідно з даними Японського метеорологічного агентства, з моменту першого землетрусу в понеділок було зафіксовано близько 200 підземних поштовхів, які передбачають нові сильні поштовхи найближчими днями.

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