Польща піднімала в повітря чотири літаки F-16 через ракетний обстріл України росіянами

Варшава й американські союзники підняли у повітря дві пари винищувачів F-16 через інтенсивний ракетний обстріл України з боку Росії.
Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в мережі X.
Зазначається, що наразі "спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов’язана із завданням ударів по території України".
"Для гарантування безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і авіазаправник союзників. Близько 6:45 (за київським часом) стартувала американська пара, що дислокується на авіабазі Ласк, а близько 7:15 стартувала польська пара з авіабази Кшесіни",- йдеться в повідомленні.
Командування застерегло, що робота польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у східній частині країни.
- 29 грудня під час ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Однак усе вказує на те, що вона не впала, а залишила межі країни у напрямку України. Вона пробула у повітряному просторі Польщі близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни. Тоді теж піднімали у повітря дві пари винищувачів F-16. Президент Польщі Анджей Дуда скликав з цього приводу термінову нараду з військовими.
- Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський зателефонував тимчасовому повіреному у справах РФ Андрію Ордашу і передав йому ноту протесту. МЗС Польщі вимагало пояснити інцидент, але Кремль відмовився надавати пояснення Польщі. Ордаш почав вимагати у польської сторони "докази".
- У листопаді минулого року Росія завдавала на той момент наймасовішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Під час обстрілу одна з ракет упала на території Пшеводув, Грубешівського повіту Люблінського воєводства. МЗС Польщі пізніше заявило, що вона була "російського виробництва". Через падіння ракети у Польщі скликали РНБО і розпочали розслідування за участі міжнародних експертів.