Польща піднімала в повітря чотири літаки F-16 через ракетний обстріл України росіянами

"Для гарантування безпеки повітряного простору було задіяно дві пари винищувачів F-16 і авіазаправник союзників".

Варшава й американські союзники підняли у повітря дві пари винищувачів F-16 через інтенсивний ракетний обстріл України з боку Росії.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в мережі X.

Зазначається, що наразі "спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов’язана із завданням ударів по території України".

"Для гарантування безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і авіазаправник союзників. Близько 6:45 (за київським часом) стартувала американська пара, що дислокується на авіабазі Ласк, а близько 7:15 стартувала польська пара з авіабази Кшесіни",- йдеться в повідомленні.

Командування застерегло, що робота польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у східній частині країни.