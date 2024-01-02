Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів", – КМВА

Сьогодні вночі та вранці Росія завдала чергового потужного ракетного удару по Києву. Це вже друга поспіль атака із застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин.

Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих безпілотників типу "Shahed". А слідом за ними – понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ, понад 10 літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

"Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА «Shahed» та понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал» (остаточно тип і кількість дадуть Повітряні сили)", – повідомили в КМВА.

Унаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі.

"Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. Співробітники ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей", – йдеться в повідомленні.

Після 10 години стало відомо про загибель однієї з поранених. Постраждала з будинку в Соломʼянському районі жінка похилого віку померла в машині "швидкої". Ще 27 постраждалих госпіталізовані.

Наслідки ракетної атаки по інших районах:

в Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;

в Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

в Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території;

в Печерському р-ні - на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

в Святошинському р-ні – на нежитлову забудову;

в Подільському р-ні є загоряння на території ринку; пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно 6 авто; а також рештки упали на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється;

Шевченківський р-н – падіння решток на відкриту територію.

Дані оновлюються та уточнюється.