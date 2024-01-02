Після атаки "шахедами" росіяни запустили ракети

Російська армія після дронової атаки на Україну запустила ракети. Станом на 6:43 повітряна тривога триває, ракети зафіксовано в районі Переяслав-Хмельницького Київської області, а також група ракет но межі Черкаської та Київської областей, курс західний. Окрім того, ракети летять на Кропивницький і Черкаську область.

Про це попередили в Повітряних силах. Згідно з їхніми даними, ворог випустив декілька груп ракет, а для Харкова є загроза балістики.

До ракет окупанти вдарили безпілотниками. Вибухи лунали, зокрема, в Києві – там минулося без потерпілих, зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.

"У ніч на 2 січня 2024 року окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – рф. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України", – повідомили в Повітряних силах.