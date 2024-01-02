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Київ уночі зазнав атаки безпілотників, є падіння уламків

Даних про поранених немає.

Київ уночі зазнав атаки безпілотників, є падіння уламків
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

У ніч на 2 січня російська армія вчинила чергову атаку на Київ. Близько 3 години ночі працювала протиповітряна оборона. Всі ворожі цілі збито.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Деснянському і Голосіївському районах, за попередніми даними, зафіксовано падіння уламків. Станом на 4 годину ранку даних про потерпілих немає.

"Станом на 04:00 в столиці, внаслідок атаки ворожих БпЛА немає критичних руйнувань. Зафіксовано падіння кількох решток дронів на відкритій місцевості. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються в уточнюються", – повідомив він.

Повітряні сили повідомили, що збили всі ворожі БпЛА. Загалом росіяни запустили 35 "шахедів" з території Криму. 

Фото: Повітряні сили

Після запуску дронів росіяни випустили ракети, і пов'язана з цим тривога станом на 6:40 триває. Слідкувати за повідомленнями щодо ракетного нападу можна в Telegram Повітряних сил.

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