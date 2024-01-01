Головне за понеділок, 1 січня: бої на лівобережжі Дніпра, "шахеди" на Київщині

56 бойових зіткнень, ворожі обстріли, загиблі цивільні на Сумщині та Донеччині. Яким запам’ятається 677-й день повномасштабної війни, перший день 2024 року.

У Київській області в перший день 2024 року тричі оголошували повітряну тривогу через атаки російських терористів. Остання тривога тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БПлА, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"Упродовж цього часу на Київщині працювала ППО. Завдяки ефективній роботі наших захисників по ворожих цілях, потраплянь в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас зафіксовано падіння уламків в декількох населених пунктах двох районів області. Наразі вже відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків та чотирьох легкових автомобілів. Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трави. Пожежі оперативно ліквідовані.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав ракетного та 81 авіаційного ударів, у тому числі ударними дронами типу “Shahed-136/131”, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 10 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 січня – в нашій новині.

1 січня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини.

Як повідомила Сумська обласна військова адміністрація, "шахед" влучив у житловий двоповерховий будинок у селищі Есмань. Є руйнування, під завалами опинилися люди.

В ОВА додали, що врятували трьох людей, їм надають медичну допомогу.

Згодом Сумська обласна прокуратура повідомила, що 52-річна жінка, яка отримала тяжкі поранення, померла в лікарні. За попередньою інформацією, під завалами перебуває 40-річний чоловік.

Пізніше Національна поліція оприлюднила оновлені дані з місця трагедії - кількість загиблих збільшилася до двох. Тіло 40-річного чоловіка дістали з-під завалів, ще одну жінку було травмовано.

Двоє жителів Донеччини загинули внаслідок російських обстрілів, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Спершу росіяни вдарили з артилерії по населеному пункту Південне Торецької громади і вбили 65-річного чоловіка. Близько 16-ої години ворог обстріляв з артилерії Авдіївку і влучив у приватний сектор. Отримала поранення 73-річна жінка, однак лікарі не змогли її врятувати.

Філашкін закликав жителів, зокрема, прифронтових міст і сіл, евакуюватися.

За минулу добу на Донеччині були поранені п'ятеро осіб.

На ймовірних напрямках наступу російських окупантів із півночі встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Створені протитанкові мінні поля, групи протитанкових мін. Встановлені комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугаси, міновані завали та інші.

Він зазначив, що в рамках проведення стабілізаційної операції було здійснено інженерне обладнання рубежів оборони, що включає фортифікаційне обладнання та систему інженерних загороджень. Тривають заходи з удосконалення обладнання і обслуговування.

Щільність мінно-вибухових загороджень у з Північній операційній зоні збільшено у 16 разів. Паралельно були встановлені невибухові загородження та підготовлені до руйнування об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема мости та дороги.

Продовжуються роботи над фортифікаційним обладнанням позицій другої лінії за активної участі місцевих органів влади.

"Ми спільно створюємо умови для того, щоб державний кордон України в Північній операційній зоні став абсолютно непрохідним для ворожих сил. У тісній взаємодії з головами військових адміністрацій ми будуємо військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, встановлюємо додаткові камери спостереження. Ця робота проводилася в режимі 24/7 усі 365 днів на рік", - зазначив Наєв.

1 січня офіційно припиняє своє існування невизнана Нагірно-Карабаська республіка (республіка Арцах).

Відповідний указ підписав у вересні 2023 року так званий президент Арцаху Самвел Шахраманян, повідомляло "Радіо Азатутюн".

До 1 січня мали розпустити всі державні установи, а також організації, які перебували під їхнім управлінням. Населення Нагірного Карабаху мало ознайомитися з умовами реінтеграції, які озвучив Азербайджан і вирішити, куди переміщуватися.

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