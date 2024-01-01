​Через російські обстріли загинули ще двоє жителів Донеччини

Трагедії сталися в Авдіївці і Торецькій громаді.

Двоє жителів Донеччини загинули внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Спершу росіяни вдарили з артилерії по населеному пункту Південне Торецької громади і вбили 65-річного чоловіка.

Близько 16-ої години ворог обстріляв з артилерії Авдіївку і влучив у приватний сектор. Отримала поранення 73-річна жінка, однак лікарі не змогли її врятувати.

Філашкін закликав жителів, зокрема, прифронтових міст і сіл, евакуюватися.