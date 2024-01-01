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Українські захисники знищили 9 російських безпілотників

Також українська ППО знищила російську ракету.

Українські захисники знищили 9 російських безпілотників
Фото: Пресслужба повітряного командування "Схід"

Сьогодні, 1 січня, близько 14:00, російські окупанти атакували Україну з півночі 10-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ

“Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих “шахедів”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на східному напрямку сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

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