Українські захисники знищили 9 російських безпілотників

Сьогодні, 1 січня, близько 14:00, російські окупанти атакували Україну з півночі 10-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”.
Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.
“Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих “шахедів”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, на східному напрямку сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
- З 24 лютого 2022 року Сили оборони України знищили 1709 ракет різних типів. Відсоток збиття крилатих ракет та ударних безпілотників наразі становить близько 85%.
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Після нічної атаки Росії 29 грудня українська ППО збила 87 ракет і 27 ударних безпілотників. Загалом ворог випустив 158 цілей.
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Президентка Молдови закликала посилити українську ППО.
- Президент США Джо Байден також відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні 29 грудня і закликав Конгрес поквапитися з допомогою нашій державі.