Українські захисники знищили 9 російських безпілотників

Також українська ППО знищила російську ракету.

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Сьогодні, 1 січня, близько 14:00, російські окупанти атакували Україну з півночі 10-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

“Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих “шахедів”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, на східному напрямку сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59.