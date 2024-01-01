​Уряд вніс зміни до програми "єОселя": позичальники можуть купити квартири в будинку, не старшому за 10 років

Уряд вніс зміни до програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя".
Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Одна зі змін стосується ветеранів, людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих. Раніше за цією програмою можна було придбати квартири у будинку не старіше 3 років.
Тепер зазначені категорії позичальників можуть придбати квартири у будинку не старіше 10 років, але за умови, якщо нерухомість розташована в місті Києві або в обласному центрі. Та без обмежень по даті експлуатації в інших населених пунктах.
Друга зміна передбачає, що відтепер позичальники зможуть купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси після введення їх в експлуатацію, але не старіші за 3 роки.
Що таке "єОселя"
- Програма "єОселя" почала діяти з жовтня 2022 року. З того часу кредити на придбання житла отримали більш ніж 6 тисяч українських родин на загальну суму понад 9 мільярдів гривень. Із грудня минулого року програма запрацювала в застосунку "Дія".
- У жовтні 2023 року Рада також проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло. Виплати почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.
Сертифікат "єВідновлення" також можна обміняти на нове житло.