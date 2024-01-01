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​Уряд вніс зміни до програми "єОселя": позичальники можуть купити квартири в будинку, не старшому за 10 років

Друга зміна передбачає можливість купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси.

​Уряд вніс зміни до програми "єОселя": позичальники можуть купити квартири в будинку, не старшому за 10 років
Фото: Pixabay

Уряд вніс зміни до програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя".

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Одна зі змін стосується ветеранів, людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих. Раніше за цією програмою можна було придбати квартири у будинку не старіше 3 років.

Тепер зазначені категорії позичальників можуть придбати квартири у будинку не старіше 10 років, але за умови, якщо нерухомість розташована в місті Києві або в обласному центрі. Та без обмежень по даті експлуатації в інших населених пунктах.

Друга зміна передбачає, що відтепер позичальники зможуть купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси після введення їх в експлуатацію, але не старіші за 3 роки.

Що таке "єОселя"

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