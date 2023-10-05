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​Рада проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене через війну житло

Виплати почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.

​Рада проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене через війну житло
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада сьогодні проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло.

Про це повідомила голова Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Так, депутати підтримали законопроєкт №10063 про зміни до Закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії.

Основна зміна - розширення форм компенсації, по яким можна претендувати на виплату по програмі єВідновлення: відтепер їх зможуть отримати і ті українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт.

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"Запуск цього етапу єВідновлення ми планували давно, адже було багато відповідних запитів від громадян, які зробили ремонт житла самотужки - щоб в ньому можна було хоч якось жити, або щоб воно не зруйнувалося ще більше. Вони так само претендують і мають право на компенсацію як і ті українці, що дочекалися державної компенсації", - пояснила Шуляк.

Виплати по новій формі компенсацій почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.  Їхній еханізм буде таким самим, як і по іншим категоріям єВідновлення: заяву потрібно буде подати через "Дію", потім її розгляне комісія та визначить розмір виплати.

Шуляк також розповіла, що це - не останнє розширення форм програми компенсацій єВідновлення. За її словами, в  Міністерстві вже працюють над наступним розширенням програми і згодом почнуть компенсувати пошкодження житла жителям окупованих територій. Крім цього, програму будуть вдосконалювати і за рекомендаціями громад, для чого вже зараз з ними проводять відповідні публічні консультації. 

Нагадаємо, 21 квітня уряд ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою послуги "єВідновлення". За тиждень роботи програми до застосунку "Дія" внесено 10,4 тис. заявок на отримання грошової допомоги.

30 травня в Україні запустили другий етап програми "єВідновлення", який передбачатиме компенсації за зруйноване житло.

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