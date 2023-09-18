Зміни у "єВідновленні": депутати пропонують компенсувати ремонти, зроблені власним коштом

Відповідний запит від громадян був уже давно, адже серед постраждалих - багато людей, які не чекали компенсації і робили ремонт житла самотужки.

Депутати пропонують внести зміни до Закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії. Зокрема, йдеться про грошову компенсацію за ремонт пошкодженого житла, який громадяни зробили за власний кошт.

Картка законопроєкту №10063 опублікована на сайті парламенту, поки що без подробиць.

"Ми постійно вдосконалюємо “єВідновлення”. Зокрема, президент Володимир Зеленський анонсував введення компенсацій за ремонти, зроблені за власний кошт. Але почати виплачувати такі компенсації ми можемо тільки після внесення відповідних змін до закону № 2923-IX”, - зазначила авторка законопроєкту, голова Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, запит від громадян на розширення форм компенсації таким чином був давно, адже серед постраждалих дуже багато людей, які не чекали компенсації і робили ремонт житла самотужки.

"Але вони так само претендують і мають право на компенсацію. А дослухатися до громад і громадян у всьому, що стосуються відбудови і відновлення, влада мусить у першу чергу", - наголосила Шуляк.

Для того, щоб система працювала ефективно, пропонується залучити місцеві громади до консультацій, де вони зможуть зможуть озвучити реальні потреби у відновленні. Перша відбудеться вже 20 вересня.

Нагадаємо, 21 квітня уряд ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою послуги "єВідновлення". За тиждень роботи програми до застосунку "Дія" внесено 10,4 тис. заявок на отримання грошової допомоги.

30 травня в Україні запустили другий етап програми "єВідновлення", який передбачатиме компенсації за зруйноване житло.