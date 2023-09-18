Ще один цивільний зазнав поранень.

Сьогодні близько другої години ночі ворожа армія обстріляла житлові квартали біля Дніпра у Херсоні.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок ворожої атаки один чоловік загинув, один – поранений", – йдеться у повідомленні.

Фото: Роман Мрочко

Фото: Роман Мрочко

Нагадаємо, вранці понеділка 18 вересня російська армія атакувала Берислав безпілотниками. Внаслідок атаки поранені троє чоловіків та жінка. Постраждалих направили до лікарні.

Також у селі Миколаївка на Херсонщині російські військові атакували карету "швидкої допомоги". В момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим. За попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали. Пошкоджень зазнав службовий автомобіль.