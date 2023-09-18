Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі окупанти обстріляли Херсон, загинув чоловік

Ще один цивільний зазнав поранень.

Уночі окупанти обстріляли Херсон, загинув чоловік
Фото: Роман Мрочко

Сьогодні близько другої години ночі ворожа армія обстріляла житлові квартали біля Дніпра у Херсоні.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок ворожої атаки один чоловік загинув, один – поранений", – йдеться у повідомленні.

Фото: Роман Мрочко

Фото: Роман Мрочко

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, вранці понеділка 18 вересня російська армія атакувала Берислав безпілотниками. Внаслідок атаки поранені троє чоловіків та жінка. Постраждалих направили до лікарні.

Також у селі Миколаївка на Херсонщині російські військові атакували карету "швидкої допомоги". В момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим. За попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали. Пошкоджень зазнав службовий автомобіль.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies