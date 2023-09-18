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Зеленський про наступ: потрібно звільняти якомога більше територій і не давати Путіну перепочинку

Президент визнав, що ситуація − складна. 

Зеленський про наступ: потрібно звільняти якомога більше територій і не давати Путіну перепочинку
Фото: Офіс президента

Український контрнаступ йде повільно, але Збройні сили України просуваються вперед. 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у передачі “60 хвилин” Скотта Пеллі американської телекомпанії СBS.

“Лінія фронту протяжністю 1126 кілометрів перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни та українці випускають 40 тисяч снарядів щодня. Війна безпілотників також сповільнила прогрес”, − сказав він.

Зеленський визнав, що ситуація − складна. 

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“Я буду з вами абсолютно чесним. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили наступ росіян і перейшли в контрнаступ. І попри це не дуже швидко. Важливо, що ми щодня рухаємося вперед і звільняємо територію”, − додав очільник українців.

Зеленський підкреслив, що потрібно звільняти якомога більше своєї території й рухатися вперед.

“Навіть якщо це менше сто метрів, ми повинні це зробити. Ми не повинні давати Путіну перепочинку”, − сказав президент.

Нагадаємо, за минулий тиждень Збройні сили деокупували на Бахмутському напрямку 2 квадратних кілометри території. Загалом звільнена під Бахмутом площа складає 51 квадратний кілометр.

Вчора Сили оборони звільнили від російських загарбників село Кліщіївка біля Бахмута. У Східному угруповання військ заявили, що визволення Кліщіївки створило для української армії плацдарм, який дозволить розвивати подальший наступ. Українські підрозділи зможуть контролювати логістичні маршрути, якими російська армія забезпечує захоплений Бахмут.

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