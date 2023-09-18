У Дніпрі агент ФСБ видавав себе за військового, щоб шпигувати за ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримала "на гарячому" агента ФСБ у Дніпрі. Він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Для маскування розвідувально-підривної діяльності зловмисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО.

Для збору розвідінформації фігурант регулярно об’їжджав територію міста, де фотографував українські об’єкти. Отримані дані російський агент передавав своєму «куратору» з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів.

За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій.

За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі.

Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття інформатора РФ на Донеччині, який коригував ворожі удари голосовими повідомленнями. Він збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов’янська.