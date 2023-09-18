Під час нічної атаки РФ задіяла безпрецедентну кількість авіації, – Ігнат

В ході нічної атаки на Україну 18 вересня Росія використала безпрецедентну кількість авіації.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Сьогодні вночі була безпрецедентна кількість авіації: кілька десятків бортів. Нетипово, саме в нічний час знаходилися у повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які атакували Україну разом тими засобами, про які ми з вами говорили: крилатими ракетами та "Шахедами". Активність авіації була високою", – зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

"Шахеди" летіли з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – окупований Крим. Усього зафіксовано 24 ударних безпілотників у напрямку Миколаївської та Одеської областей. "18 ударних дронів було знищено ППО по маршруту слідування".

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 . Усі 17 ракет знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.