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Сили ППО знищили над територією України 18 "Шахедів" та 17 ракет, – Повітряні сили

Ворог атакував Дніпропетровську, Полтавську та Хмельницьку області.

Сили ППО знищили над територією України 18 "Шахедів" та 17 ракет, – Повітряні сили
Фото: mil.in.ua

Цієї ночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"Шахеди" летіли з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – окупований Крим. Усього зафіксовано 24 ударних безпілотників у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

"18 ударних дронів було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування", – йдеться у повідомленні.

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 .

Усі 17 ракет знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

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Нагадаємо, минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони знищено 6 крилатих ракет та 6 “Шахедів”. Унаслідок таких терористичних дій Кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура.

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