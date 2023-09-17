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Визволення Кліщіївки створило плацдарм для подальшого наступу Сил оборони, − ЗСУ

Це дозволить українським підрозділам контролювати логістичні маршрути, якими російська армія забезпечує захоплений Бахмут.

Визволення Кліщіївки створило плацдарм для подальшого наступу Сил оборони, − ЗСУ
Фото: МВС

Визволення села Кліщіївки у Донецькій області створило для Збройних сил України плацдарм, який дозволить розвивати подальший наступ.

Про це начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини", пише Укрінформ.

За його словами, визволення Кліщіївки насамперед дозволить українським підрозділам контролювати логістичні маршрути, якими російська армія забезпечує захоплений Бахмут.

“Окрім цього, це оголення флангів, зокрема, південного, що дозволить нам надалі зручніше просуватися вглибину порядків противника і завдавати точніших та глибших вогневих ударів, використовуючи різні артилерійські системи”, − додав начальник пресслужби Східного угруповання військ.

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За словами Євлаша, українські захисники продовжують закріплятися на місцевості та проводять стабілізаційні дії, зокрема розмінування. Зараз у цьому районі тривають інтенсивні бої поблизу залізничної колії.

“Це дуже важлива ділянка для росіян, оскільки плече підвозу забезпечення у них десь приблизно 50-60 кілометрів. Все, що знаходиться далі, дуже складно забезпечується логістикою… Наразі тривають інтенсивні жорсткі бої на цьому напрямку. І ми боремося за кожен метр нашої землі. Коли вже можна буде остаточно повідомити про те, чия залізниця, ми обов'язково про це повідомимо”, − сказав Євлаш.

Нагадаємо, 17 вересня ЗСУ звільнили від російських загарбників село Кліщіївка Донецької області.

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