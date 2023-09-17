Прикордоння Сумщини обстрілювали за добу 34 рази, є поранені

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Протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння Сумської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Зафіксовано 179 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Юнаківська, Есманська, Ворожбянська, Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів) та мінометів (49 вибухів). Крім того, з території рф з гелікоптера здійснено пуск 4-х ракет (типу – НАР),

Новослобідська громада: з території рф з гелікоптера здійснено пуск ракети (типу – НАР),

Білопільська громада: з гелікоптера здійснено пуск 6 ракет та обстріл з артилерії (11 вибухів),

Хотінська громада: з території РФ з гелікоптера здійснено пуск 6 ракет. Також ворог бив з артилерії (10 вибухів),

Великописарівська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (18 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів один житель громади загинув, це один мирний житель був поранений. Його було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, з території рф з літака здійснено пуск 6 ракет (типу – НУРС),

Юнаківська громада: 29 мін скинули росіяни на територію громади,

Есманська громада: зафіксована атака ворожого дрону-камікадзе «FPV»,

Ворожбянська громада: здійснено артилерійський обстріл (9 вибухів). Під час обстрілу поранення отримав місцевий житель,

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів) та артобстріл (7 вибухів).

Нагадаємо, зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних безпілотників з району полігону Чауда у Крим. Дрони запустили у напрямку південних областей.