Головне за день. Неділя, 17 вересня

Звільнення Кліщіївки, 25 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, вибухи в Севастополі. Яким запам’ятається 571-й день повномасштабної війни.

ЗСУ звільнили Кліщіївку. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Ми підтверджуємо звільнення населеного пункту Кліщіївка 80-ю десантно-штурмовою бригадою, 5-ю штурмовою, а також бригадою “Лють”. Населений пункт Кліщіївка – наш”, − зазначив Ілля Євлаш.

Як повідомили у МВС, бійці бригади Національної поліції "Лють" разом із воїнами 80-ої ОДШБр та 5-ої ОШБр внаслідок тяжких боїв прогнали російських окупантів та повернули український прапор у звільнену Кліщіївку.

Звільнення села підтвердив і президент Володимир Зеленський. “А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції “Лють”. Кліщіївка! Молодці!” − йдеться у його зверненні.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 вересня – в нашій новині.

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку сповільнився, розповів в ефірі телемарафону керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Перш за все це пов'язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов'язано із формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання на горіхи від ЗСУ", - сказав він.

Речник наголосив, що українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.

17 вересня близько 15:00 російські військові вкотре обстріляли Білозерську громаду Херсонського району.

У селищі від отриманих поранень загинув 69-річний чоловік, який перебував на подвірʼї домоволодіння. Дані щодо постраждалих уточнюються. Пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків, господарські споруди.

Внаслідок обстрілу росіянами прикордонної Великописарівської громади на Сумщині у неділю загинув чоловік.

17 вересня близько 10-ї години окупанти здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади на Сумщині. Унаслідок атаки ворога на території власного домогосподарства загинув 47-річний чоловік, 40-річна жінка отримала поранення.

У місті Севастополь в окупованому Криму пролунали вибухи у районі мису Фіолент.

“У районі мису Фіолент у Севастополі якийсь великий бабах. Попередньо, вибух у районі частини радіотехнічної розвідки чи частини ППО − вони розташовані поруч”, − повідомив телеграм-канал Кримський вітер.

На мисі Фіолент базується 26-й морський радіотехнічний загін. Крім того, там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами.

З 19:26 було тимчасово перекрито рух автотранспорту Кримським мостом.

У Міноборони РФ заявили, що близько 20:30 нібито “припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації”.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!