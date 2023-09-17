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Росіяни обстріляли Сумщину, загинув чоловік

Жінка дістала поранення.

Росіяни обстріляли Сумщину, загинув чоловік
Фото: Прокуратура Сумщини

Внаслідок обстрілу росіянами прикордонної Великописарівської громади на Сумщині у неділю загинув чоловік.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

17 вересня близько 10-ї години окупанти здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади на Сумщині. Унаслідок атаки ворога на території власного домогосподарства загинув 47-річний чоловік, 40-річна жінка отримала поранення.

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Нагадаємо, що протягом суботи 16 вересня окупанти 37 разів обстрілювали з різних видів зброї прикордоння Сумської області. Ворог гатив по 9 територіальних громадах.

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