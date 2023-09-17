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Міжнародний суд ООН почне розгляд другого позову України проти Росії

На майбутніх слуханнях йтиметься про юрисдикцію суду і прийнятність скарги.

Міжнародний суд ООН почне розгляд другого позову України проти Росії
Фото: politeka.net

Міжнародний суд ООН розгляне другу справу за позовом України проти РФ. Слухання триватимуть з 18 до 27 вересня, але рішення про юрисдикцію буде винесено пізніше

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Суд ООН у Гаазі проводитиме слухання по справі України проти РФ "Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

У цій справі Україна доводить, що саме РФ, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в "геноциді", порушила Конвенцію 1948 року.

За словами експертів, уперше головне питання полягає не в звинуваченнях у геноциді, а в звинуваченнях у неправомірних звинуваченнях у геноциді. Це - суть справи, однак до її розгляду поки що не дійшло. Центральне питання нинішнього етапу якраз і полягає в тому, чи може суд розглядати цей спір по суті. На майбутніх слуханнях йтиметься про юрисдикцію суду і прийнятність скарги України. Російська сторона висунула попередні заперечення і представить їх 18 вересня.

Міжнародний Суд ООН заслухає сторони і винесе рішення. Якщо він визнає, що має юрисдикцію і що позов є повністю або частково прийнятим, розгляд по суті може відновитися. В іншому випадку - завершиться.

Цей етап слухань триватиме до 27 вересня, але рішення про юрисдикцію буде винесено пізніше. 

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Нагадаємо, Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид. Наша держава доводить, що заявлені Москвою виправдання великого вторгнення, "аби запобігти геноциду на Донбасі", були необґрунтованими.

Торік Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 42 держави оголосили про намір приєднатися до позову України проти Російської Федерації в Міжнародному суді ООН.

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