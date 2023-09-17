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Окупанти на Донеччині вилучають у підприємств автобуси та вантажівки

В першу чергу росіяни намагаються відібрати техніку на окупованих територіях.

Окупанти на Донеччині вилучають у підприємств автобуси та вантажівки
Фото: slovoidilo.ua

Внаслідок значних втрат російські терористи утворили "військові комісаріати" для вилучення цивільної техніки на користь окупаційній армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Військово-промисловий комплекс окупантів не встигає продукувати та відновлювати техніку закладену ще у радянські часи на базах зберігання, тому все частіше, росіяни вилучають цивільну техніку у підприємств на потреби свого війська", - пише ЦНС.

Зазначається, що в першу чергу росіяни намагаються відібрати техніку на окупованих територіях, аби якомога швидше передати її підрозділу й не створювати зайвого напруження на території Росії.

"Зокрема стало відомо, що утворені окупантами “військові комісаріати” на ТОТ Донецької та Луганської областей розпочали процес обліку та вилучення у підприємств вугільної промисловості автобусів та вантажівок на користь окупаційних військ", - пояснили в ЦНС.

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Нагадаємо, що за даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях закінчується підготовка до нового етапу мобілізації місцевого населення.

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