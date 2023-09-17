Окупанти на Донеччині вилучають у підприємств автобуси та вантажівки

Внаслідок значних втрат російські терористи утворили "військові комісаріати" для вилучення цивільної техніки на користь окупаційній армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Військово-промисловий комплекс окупантів не встигає продукувати та відновлювати техніку закладену ще у радянські часи на базах зберігання, тому все частіше, росіяни вилучають цивільну техніку у підприємств на потреби свого війська", - пише ЦНС.

Зазначається, що в першу чергу росіяни намагаються відібрати техніку на окупованих територіях, аби якомога швидше передати її підрозділу й не створювати зайвого напруження на території Росії.

"Зокрема стало відомо, що утворені окупантами “військові комісаріати” на ТОТ Донецької та Луганської областей розпочали процес обліку та вилучення у підприємств вугільної промисловості автобусів та вантажівок на користь окупаційних військ", - пояснили в ЦНС.

Нагадаємо, що за даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях закінчується підготовка до нового етапу мобілізації місцевого населення.