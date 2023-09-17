Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута

Він очолював обласну держадміністрацію з 26 жовтня 2021 до 9 липня 2022 року.

Помер колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.

Про це в Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе. Розуміємо гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і поважав Геннадія Миколайовича", - написав він.

Нагадаємо, Лагута був головою Херсонської ОВА з жовтня 2021 по липень 2022 року. На цю посаду його призначили в обмін на відмову від перемоги на проміжних виборах у 184 окрузі.

Він народився 10 серпня 1974 році у Бердянську (Запорізька область). У Херсон потрапив наприкінці 90-х років. Працював у Державній службі охорони. Пізніше - начальником охорони в компаніях депутата міської ради Івана Бебка.

У 2016 році Лагута влаштувався заступником директора на херсонське комунальне підприємство "Сервіс-центр". Пізніше очолив це паркувальне КП. На ньому Лагута пропрацював з квітня до серпня 2016 року. У 2018 році пішов працювати на Ігоря Колихаєва. Туди його теж привів Яременко.

З 2019 року був помчіником консультантом нардепа Ігоря Колихаєва. У лютому 2020 року очолив його партію "Нам тут жити".

У 2020 році Лагута обрався до Херсонської облради від партії “Нам тут жити!”. Депутати обрали його заступником голови облради.

У 2021 році Лагута балотувався до Верховної Ради по округу № 184, але зняв свою кандидатуру на користь кандидата від "Слуги Народа" Сергія Козиря. За це 27 жовтня 2021 року Лагуту призначили головою Херсонської ОДА.

Після повномасштабного вторгнення Росії він поїхав з Херсона і зник майже на півроку. 9 липня 2022 року Лагуту звільнили з займаної посади.

3 лютого 2023 року Лагуті оголосили про підозру за двома статтями: шахрайство та підробка документів.

А 7 лютого 2023 року на своєму засіданні уряд підтримав проєкт президента про призначення очільником Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.