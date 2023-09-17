Знищення Чорноморського флоту змусить Росію прискорити вихід із війни, - Данілов

Військово-політичне керівництво Росії не розуміє іншої мови, ніж мова сили та зброї. Тому стратегічною точкою перелому у повномасштабній війні може стати завдання ворогу відчутного ураження, зокрема - їхньому Чорноморському флоту.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у своєму блозі на "Українській правді".

У цьому контексті він наголосив на важливості надання Україні від союзників та партнерів своєчасно допомоги з озброєнням.

Данілов зазначив, що чим буде більш переконливою для Росії перевага західної зброї в руках українців на суші, морі, у повітрі, тим ближчими будуть досягнення наших стратегічних цілей, які збігаються з цілями і цінностями демократичного світу.

"Для прикладу, повна або часткова ліквідація російського військового Чорноморського флоту, що є завданням вирішуваним, мала би значно прискорити процеси на росії пошуку виходу з розв’язаної війни. Це могла би бути гарна демонстрація відсутності можливостей у російської армії адекватної протидії західним технологіям, що малювала б дуже сумну картину подальших подій", - пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, вранці 13 вересня численні ракети вдарили по суднобудівному заводу "Севморзавод" у складі військово-морської бази Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Десантний корабель "Мінськ" і підводний човен типу "Кіло 636.3" "Ростов-на-Дону" були уражені під час ремонту в сухих доках. "Ростов" був одним із чотирьох підводних човнів, здатних стріляти крилатими ракетами.

При цьому Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що удар по суднобудівному заводу створює для флоту РФ серйозну проблему техобслуговування.