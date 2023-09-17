Протягом суботи росіяни 37 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Інформація про постраждалих не надходила.

Протягом суботи 16 вересня окупанти 37 разів обстрілювали з різних видів зброї прикордоння Сумської області. Ворог гатив по 9 територіальних громадах.

Про це повідомляє у Facebook Сумська ОВА.

"Зафіксовано 217 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Білопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська громади", – йдеться у повідомленні.

Великописарівську громаду російські війська обстріляли зі станкових гранатометів типу СПГ-9 й АГС (вісім і 20 вибухів відповідно). Також ворог бив із мінометів й артилерії, унаслідок чого пролунали 55 і 26 вибухів.

Краснопільська громада теж потерпала від артилерійського й мінометного вогню загарбників – зафіксовані відповідно чотири й 11 вибухів. Окрім того, росіяни атакували двома некерованими авіаційними ракетами, випустивши їх із літака на своїй території.

Із мінометів й артилерії агресори обстріляли й Середино-Будську громаду – пролунали три та п'ять вибухів.

Три міни російська армія скинула на територію Юнаківської громади. Мінометних ударів загарбники завдали також по Миропільській громаді, що зумовило там 12 вибухів.

Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв зі станкових гранатометів типу АГС – сталися 20 вибухів. З мінометів і гранатометів типу СПГ російські війська вдарили по Білопільській громаді, унаслідок чого зафіксовано 22 та шість вибухів відповідно.

На Хотінську громаду за допомогою безпілотників коптерного типу росіяни скинули два боєприпаси типу ВОГ – вони вибухнули у повітрі.

Один боєприпас типу ВОГ загарбники скинули з квадракоптера на Есманську громаду. Також її територію обстріляли з міномета, спричинивши сім вибухів.

Нагадаємо, протягом доби 15 вересня російських обстрілів зазнали Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська та Великописарівська громади Сумської області. Усього було зафіксовано 73 вибухи.