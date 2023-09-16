Головне за день. Субота, 16 вересня

Ворожі удари по Харкову, 30 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, підготовка до Форуму оборонних індустрій. Яким запам’ятається 570-й день повномасштабної війни.

86 провідних оборонних компаній світу із 21 держави підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, захід відбудеться цієї осені, наразі триває підготовка.

"Інтерес до Форуму дуже високий. І це повністю відображає силу й потенціал України, нашу спроможність захистити себе й допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок", - сказав Зеленський.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Росія завдала вісьмох ракетних та понад 50 авіаційних ударів, здійснила 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Українські захисники успішно відбили понад десять атак ворога в районі Мар’їнки. На Бахмутському напрямку Сили оборони теж відбили понад десяток атак противника в районі Кліщіївки Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала двох ударів по пунктах управління, 12 - по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та п'ятьох - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три зенітно-ракетні комплекси “Бук-М1” та п'ять артилерійських засобів окупантів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, штурмові дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. За результатами ведення наступальних дій українські воїни мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 вересня – в нашій новині.

Вранці 16 вересня окупанти завдали 5 ударів ракетами по Холодногірському району Харкова.

За попередньою інформацією медиків, поранені 5 цивільних, стан потерпілих - легкий та середній, загрози життю немає.

За інформацією начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, росіяни атакували Харків "іскандерами".

Пошкоджені будівлі, п'ятеро поранених та семиметрова вирва. Росіяни знову калічать цивільних. Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу Іскандер К", - повідомив Болвінов.

У суботу, 16 вересня, російська армія обстріляла автомобіль на дорозі біля с. Стрілеча у Харківській області, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Попередньо, протитанкова керована ракета. Наразі відомо про двох загиблих - чоловіка та жінку. Також дістав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Постійне представництво України при ЮНЕСКО повідомило, що 15 вересня 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесла об'єкти Всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра" та "Ансамбль історичного центру Львова" до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

Зазначається, що таке рішення ухвалене через загарбницьку війну, яку веде Росія проти культурної спадщини України.

Збірна України завершила виступи на Іграх нескорених-2023, що відбулися в німецькому Дюссельдорфі. Українці завоювали 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових.

Команда була представлена найбільшим складом у своїй історії: 25 учасниками. Серед них – військові й ветерани ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальйонів.

Українці змагалися в дев'яти видах спорту: легкій атлетиці, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, плаванні, стрільбі з лука, велоспорті, волейболі сидячи, баскетболі на візках та настільному тенісі, що цього року дебютував у програмі Ігор. Крім того, низка українських учасників виступила й у регбі на візках: у складі об'єднаної команди, до якої ввійшли воїни різних країн.

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