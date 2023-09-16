Міненерго підготувало графіки відключень світла у випадках значних пошкоджень від обстрілів РФ

Новий опалювальний сезон в Україні буде важким, однак енергетики готові до майбутніх викликів через можливе повторення російського ракетного терору.

Про це розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Минулий опалювальний сезон дійсно став найскладнішим для України та всієї Європи, але водночас продемонстрував, що наші енергетики, наша енергетична система готові боротися навіть з такими викликами, як постійні ракетні атаки, і ми робимо все необхідне, аби врахувати уроки минулого опалювального сезону і підготуватися набагато якісніше до наступного", – зазначила вона.

Однак, на думку Гринчук, новий опалювальний сезон не буде легким, попри те, що з кінця попереднього сезону ведуться роботи з відновлення генерації.

"Всю весну і літо ми провели в тяжких ремонтних роботах. Водночас ми намагалися скласти графіки ремонтних робіт так, щоб не обмежувати наших споживачів і підійти до наступного опалювального сезону максимально готовими", – додала заступниця міністра.

За її словами, наразі не плануються відключення світла та блекаути, однак залишається великий виклик – повторні атаки Росії на українську енергосистему. До яких, за даними української розвідки, ворог знову готується. При цьому зараз енергетики мають більше знань для відновлення об’єктів після пошкоджень, також в Україні якісніша система ППО.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться цього року бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все-таки пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами систем розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки", – зазначила Гринчук.

Нагадаємо, у ході підготовки до майбутнього опалювального сезону НЕК "Укренерго" готує резервні схеми живлення споживачів та запас обладнання для ремонтів.