86 провідних оборонних компаній світу із 21 держави підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, захід відбудеться цієї осені, наразі триває підготовка.

"Інтерес до Форуму дуже високий. І це повністю відображає силу й потенціал України, нашу спроможність захистити себе й допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок", - сказав Зеленський.

Він додав, що "наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії". Також Україна зможе поширити свій досвід захисту серед союзників і партнерів.

Нагадаємо, минулого місяця міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, тоді ще міністр оборони Олексій Резніков і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін провели координаційну нараду щодо Форуму оборонних індустрій.

Захід відбудеться у двох форматах: міжнародному та для компаній кожної країни-учасниці.

Раніше посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua повідомила, що США дуже позитивно сприйняли ініціативу Зеленського щодо Форуму. "Багато компаній зі США вже включилися в роботу і питають нас про те, коли ми зможемо організувати форум та скільки компаній збираємося привезти", - розповіла посол.